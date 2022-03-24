В Челябинской области начальника участка предприятия подозревают в получении взятки от работников

В Челябинской области начальника участка промышленного предприятия подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2021 году он получил более 1 млн рублей от работников предприятия, которым утверждал объемы работ, значительно превышавшие фактически выполненные.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мере пресечения и предъявлено обвинение.