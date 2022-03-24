24 Марта 2022
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полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Главного режиссера Кудымкарского драматического театра обвиняют в дискредитации армии РФ

Главного режиссера Кудымкарского драматического театра Юлию Беляеву обвиняют в дискредитации действий Вооруженных сил РФ из-за поста в социальной сети, сообщают "Парма-новости".

Беляеву задержали 22 марта во время репетиции спектакля. В отношении нее был составлен административный протокол по недавно принятой ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация действий Вооруженных сил Российской Федерации).

Пост, к которому у правоохранителей возникли претензии, был опубликован 24 февраля.

"Там просто мое личное мнение, мое высказывание, я высказала то, что думаю. Обычное высказывание и ничего более, никакой дискредитации. В полиции мне лишь хотелось, чтоб они быстрее все закончили, потому что мне надо было продолжать репетицию, готовить к сдаче спектакль", - цитирует Беляеву издание.

Теги: дискредитация армии, пост в соцсетях, административный протокол



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