Автоправа беженцев с Украины и Донбасса будут признаны на территории РФ

В МВД готовят послабления в отношении беженцев с Украины и Донбасса (по последним данным властей, уже около 400 тыс. человек пересекли границу с РФ).

"Граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации", - заявил первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой.