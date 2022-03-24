24 Марта 2022
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коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

Автоправа беженцев с Украины и Донбасса будут признаны на территории РФ

В МВД готовят послабления в отношении беженцев с Украины и Донбасса (по последним данным властей, уже около 400 тыс. человек пересекли границу с РФ).

"Граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации", - заявил первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Теги: документы, права, беженцы, мвд



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