Царев: Нужно решать проблему СМИ на Украине

Экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев назвал главную невоенную проблему российской спецоперации на Украине.

В интервью "Украине.ру" он сказал, что очень активно работает украинская пропаганда и на освобожденных территориях до сих работают их СМИ, которые вещают о "победах" ВСУ и "разгроме" Вооруженных Сил РФ. Поэтому местные жители боятся сотрудничать с российскими военными. Он не понимает, почему Россия не поставила по границам Украины свои ретрансляторы. Это существенно изменило бы ситуацию.

"Самое главное - надо сказать, что будет дальше с Украиной. Я считаю, что мы должны сказать, что это всегда было и будет русской землей, и мы восстанавливаем суверенитет над этой землей", - сказал Царев.

Накануне он призвал освободить украинских политзаключенных, которые до сих пор сидят в тюрьме за свои антифашистские взгляды даже на территориях, которые контролируются российскими военными.