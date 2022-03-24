Сервис Apple Pay ограничил работу карт "Мир"

Пользователи начали жаловаться на ограничения работы сервиса Apple Pay с картами платежной системы "Мир".

Сначала начали поступать жалобы на то, что сервис не позволяет добавить новые карты, а ранее добавленные доступны. Но теперь сообщается, что и уже добавленные карты не получается использовать.

Ранее Apple разрешила использовать карты "Мир" для оплаты подписок своих сервисов. Но пользователи из России все равно постоянно испытывали проблемы с привязкой карты к Apple ID свои карты.

Apple приостановила деятельность в России в связи с военной операцией на Украине.