24 Марта 2022
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Банковская карта Сбербанка. (2020) | Фото: Накануне.RU

Сервис Apple Pay ограничил работу карт "Мир"

Пользователи начали жаловаться на ограничения работы сервиса Apple Pay с картами платежной системы "Мир".

Сначала начали поступать жалобы на то, что сервис не позволяет добавить новые карты, а ранее добавленные доступны. Но теперь сообщается, что и уже добавленные карты не получается использовать.

Ранее Apple разрешила использовать карты "Мир" для оплаты подписок своих сервисов. Но пользователи из России все равно постоянно испытывали проблемы с привязкой карты к Apple ID свои карты.

Apple приостановила деятельность в России в связи с военной операцией на Украине.

Теги: apple pay, платежная система мир, банковская карта



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