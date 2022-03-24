Великобритания ввела санкции против Грефа и Тинькова

Великобритания расширила санкции против России и Белоруссии. В списки попали еще 59 физических лиц и организаций из России и шесть - из Белоруссии.

В частности, Лондон ввел санкции в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, основателя банка "Тинькофф "Олега Тинькова.

Под британские санкции также попали "Совкомфлот", "Русгидро", РЖД, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, ЧВК "Вагнер".

Кроме того, Британия ввела санкции против Минобороны Белоруссии, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Великобритания ввела новые санкции против российских бизнесменов и чиновников, в частности, против бывших владельцев ТНК-ВР Петра Авена, Михаила Фридмана и Германа Хана, а позднее и против свердловских депутатов, большая часть из которых состоит в партии "Единая Россия".