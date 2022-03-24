24 Марта 2022
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Политика За рубежом
Йенс Столтенберг (2016) | Фото: nato.int

Столтенберг останется на посту генсека НАТО из-за ситуации на Украине, - СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год из-за ситуации на Украине. Об этом сообщают норвежская телекомпания NTv2 и ежедневная газета Dagens Naeringsliv со ссылкой на неназванные источники.

Нынешний срок полномочий Столтенберга истекает 1 октября. Ранее сообщалось, что правительство Норвегии, которое он возглавлял в нулевых, назначило его главой Центрального банка страны.

На пост генсека альянса прочили экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, бывшую главу Евродипломатии Федерику Могерини, экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, экс-президента Литвы Далю Грибаускайте или экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Теги: Столтенберг, НАТО, Украина



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