24 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

В Раду внесен законопроект о разрешении убивать российских военных

В Верховную раду внесен законопроект о снятии с граждан Украины ответственности за убийство российских военнослужащих на Украине.
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Законопроект касается изменений в Уголовный кодекс и другие законы Украины об определении обстоятельств, исключающих уголовную ответственность при совершении противоправного деяния в целях поддержания "боевого иммунитета". Речь идет о том, чтобы не считать уголовным правонарушением действия, направленные на "отпор и сдерживание (нейтрализацию)" российской спецоперации. Правда, законопроект не распространяется на применение пыток и "другие нарушения правил ведения войны".

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет украинцам стрелять по российским военным под предлогом "национального сопротивления".

Отметим, что Рада фактически не работает с конца февраля, поэтому принятие данного проекта будет сомнительным даже с точки зрения регламента Рады.

Напомним, Тверской суд Москвы признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook экстремистской и запретил их работу в России. Они разрешили размещать призывы к убийству российских военных. Возможно, какие-то меры последуют и в отношении Рады.

Теги: военные, верховная рада, убийство, уголовная ответственность



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