24 Марта 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Коллаж, руки, круговая порука, коррупция (2020) | Фото: Накануне.RU

В Югре чиновников перед приемом на работу будут тестировать на склонность к коррупции

В Югре в 2021 году было зафиксировано 11 фактов взяточничества в крупном и особо крупном размере с суммой взятки от 160 тыс. руб. до 3 млн руб. Ущерб от коррупционных преступлений составил по итогам прошлого года около 1 млрд руб. Однако был погашен в полном объеме, передает корреспондент Накануне.RU.

Такие данные со ссылкой на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции окружного управления МВД России Бориса Дмитриева приводит департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-мансийского округа - Югры.

Минимальная сумма взятки, по информации СКР, составила 50 тыс. руб., а максимальная - 35,5 млн руб. Директор департамента Александр Деменко отметил, что в целях снижения коррупционных рисков на госслужбе в округе планируется внедрить в электронной форме психологическое тестирование на склонность к коррупционным проявлениям кандидатов при формировании кадрового резерва органов власти Ханты-Мансийского автономного округа, резервов управленческих кадров, а также для лиц, замещающих муниципальные должности, и самих муниципальных служащих.

"Данные о тестировании и склонности к совершению коррупционных правонарушений будут заноситься в электронное дело служащего или резервиста", - пояснил Александр Деменко.

Кроме того, во время заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой прокурор округа Евгений Ботвинкин отметил, что в регионе зафиксированы факты незаконного начисления главами местного самоуправления самим себе премиальных и иных выплат.

На это Наталья Комарова предложила установить порядок начисления премий главам муниципальных образований.

"Давайте примем окружной закон, распоряжение губернатора – что нужно – и установим единый порядок премирования для глав", – отметила Наталья Комарова, упомянув, что единые правила должны отвечать принципам открытости и законности, а уровень вознаграждения, его недостаточность или неадекватность, не был бы новым поводом для правонарушения.

По итогам совещания глава региона поручила департаменту государственной гражданской службы и кадровой политики совместно с прокуратурой Югры провести анализ принятых решений о выплате премиальных вознаграждений в отношении глав муниципалитетов, а также нормативно–правовых актов, регламентирующих порядок таких выплат на предмет их соответствия федеральному законодательству.

Теги: чиновники, коррупция, Наталья Комарова



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