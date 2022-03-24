В Реже 11 многоквартирных домов 17 лет отапливались печами из-за недобросовестности администрации

Администрация Режа в обход закона прекратила котельное теплоснабжение 11 многоквартирных домов в селе Клевакинское. По этой причине свердловчане на протяжении 17 лет отапливали квартиры с помощью личных печей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В 2004 году МЖКУП "Клевакинский" вывел из эксплуатации котельную по причине плохого технического состояния оборудования и задолженности жителей домов за коммунальные услуги. Взамен коммунальное предприятие предложило жильцам согреваться при помощи печного отопления и бесплатно выделило для этого кирпичи. При этом строить в своих квартирах печки жильцам пришлось самостоятельно, выводя трубы на кровлю через чердачное перекрытие и кровельные плиты без примыкания.

"Данные действия согласованы не были, разрешительные документы не получены. Как итог – появились протечки крыш в домах. Муниципальные чиновники самоустранились от исполнения своих прямых обязанностей по обеспечению теплоснабжения, они никак не способствовали разрешению сложившейся ситуации и не пытались восстановить нарушенные права граждан", - пояснили в суде.

За жителей села решил вступиться режевской городской прокурор, обратившись в местный суд с иском к администрации Режевского городского округа и МКУ "Управление городским хозяйством". В нем он требовал организовать в 11 многоквартирных домах качественное теплоснабжение, на что суд дал добро.

Тогда несогласными уже оказалась администрация округа, заверив, что котельная прекратила свое существование еще 17 лет назад, техническое обеспечение пришло в негодность. При этом дома изначально были спроектированы с возможностью проведения печного отопления, и за столько лет никто из жильцов на свои условия не жаловался.

"Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для отмены либо изменения решения суда первой инстанции. Так документов, подтверждающих, что собственниками указанных многоквартирных домов на общем собрании было принято решение о замене централизованного отопления на печное, суду не представлено. Следовательно приостановление работы котельной на основании приказа директора МЖКУП "Клевакинский" в связи с неудовлетворительным техническим состоянием оборудования не свидетельствует о том, что у органов местного самоуправления отпала обязанность по организации бесперебойного теплоснабжения данных жилых домов. Кроме того, суд указал, что факт отсутствия жалоб от жильцов не свидетельствует о том, что их права не нарушались", - пояснили в пресс-службе.

Решение суда вступило в законную силу.

