Мединский: На кону сегодня существование России
Глава российской делегации на переговорах с Украиной и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сейчас существование России стоит на кону.
По его словам, происходящее в мире для нашей страны - "величайший вызов в истории, и нам надо действовать сообразно этому вызову", передает РИА Новости.
Страны Запада подталкивают Россию к разрушению политической системы и распаду, отметил Мединский.
Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что в данный момент решается судьба России. По его словам, сейчас определяется ее будущее место в мире.
Глава СВР подчеркнул, что РФ не пойдет на уступки в вопросах обеспечения своего суверенитета.