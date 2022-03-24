24 Марта 2022
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Политика В России
Министр культуры Владимир Мединский (2014) | Фото:Накануне.RU

Мединский: На кону сегодня существование России

Глава российской делегации на переговорах с Украиной и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сейчас существование России стоит на кону.

По его словам, происходящее в мире для нашей страны - "величайший вызов в истории, и нам надо действовать сообразно этому вызову", передает РИА Новости.

Страны Запада подталкивают Россию к разрушению политической системы и распаду, отметил Мединский.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что в данный момент решается судьба России. По его словам, сейчас определяется ее будущее место в мире.

Глава СВР подчеркнул, что РФ не пойдет на уступки в вопросах обеспечения своего суверенитета.

Теги: мединский, россия



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