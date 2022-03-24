24 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

На Южном Урале задержали мужчину, продававшего поддельные серебряные царские монеты

В Челябинской области задержали мужчину, продавшего под видом серебряных царских монет подделку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратились три местные жительницы. Они рассказали, что купили у незнакомого мужчины серебряные монеты царских времен. Однако позже они узнали, что монеты не представляют никакой исторической ценности. Сумма ущерба составила 6,6 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый, не работающий житель города Троицка. У него были изъяты ложки и монеты, имитирующие серебряные и золотые рубли царской эпохи. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Теги: монеты, мошенничество, уголовное дело,



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