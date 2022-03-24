24 Марта 2022
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Общество В России
Youtube (2021) | Фото: Накануне.RU

YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

YouTube разблокировал каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".

14 марта Роскомнадзор обнаружил, что каналы Гостелерадиофонда заблокированы и потребовал от американской платформы снять блокировку и объяснить ее причины. В противном случае ведомство угрожало принять меры вплоть до ограничения работы самого YouTube в России.

"Такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанных каналов", - говорилось в заявлении Роскомнадзора.

Отметим, что Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм (Гостелерадиофонд) — это филиал телерадиокомпании ВГТРК, а ранее YouTube объявил, что будет блокировать все каналы государственных медиа РФ.

Теги: youtube, гостелерадиофонд, блокировка, роскомнадзор



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