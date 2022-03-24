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Политика Свердловская область
екатеринбург ельцин центр (2018) | Фото: Накануне.ru

Депутат ЗакСО Вегнер предложил создать на базе "Ельцин-центра" "Дворец ветеранов"

Депутат заксобрания Свердловской области от партии "Единая Россия" Вячеслав Вегнер предложил создать на базе Ельцин-центра Дворец ветеранов. Соответствующее письмо он направит главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, являющемуся членом попечительского совета центра.

По словам депутата, такое предложение поступило от ветеранов вооруженных сил. До этого, как утверждает Вегнер, они не раз жаловались ему на Ельцин-центр с его пропагандой антисоветизма и требовали закрыть "ЕЦ". Причиной же наконец прислушаться в ветеранам стало февральское заявление центра с призывом остановить спецоперацию.

"Ельцин-центр – отличный музей и культурный центр. Я обожаю их выставки, хожу иногда на дискуссионные клубы. Все-таки это центр имени первого президента. Каким бы ни был первый президент. В этом центре уважают демократию, а значит и разные мнения, диаметрально друг другу противоположные вплоть до взаимного рукоприкладства. Но сегодня руководство Ельцин-центра в условиях, когда наше государство ведет, по сути, (спецоперацию) на Украине, позволяет себе призывать это государство немедленно остановиться. При этом давайте еще вспомним, что когда надо, Борис Николаевич проводил такие спецоперации против прикинувшихся демократами чеченских сепаратистов или против альтернативных демократов из Белого дома, прозванных "красно-коричневой угрозой", - написал в своих социальных сетях депутат.

Напомним, что в связи со спецоперацией на Украине "Ельцин-центр" в Екатеринбурге принял решение приостановить развлекательную программу.

Теги: Вегнер, ЗакСО, спецоперация, Дворец ветеранов, Ельцин-центр



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