Информационный портал по мерам поддержки в условиях санкций презентовали в Новосибирской области

Горячая линия и специальный информационный ресурс начали действовать в Новосибирской области с 24 марта. Также в регионе запущен специальный телеграм-канал «Поддержка экономики НСО». Эти новые сервисы были созданы с целью сделать доступными широкому кругу граждан ответы на часто задаваемые вопросы представителей предприятий и компаний региона об актуальных федеральных и региональных мерах господдержки в условиях санкций.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников пояснил: "Правительство Новосибирской области продолжает работать над инструментами поддержки граждан и бизнеса и, с учётом анализа социально-экономической ситуации, содержание специального телеграм-канала, информационного портала и спектр вопросов для оказания консультационной помощи будут оперативно обновляться".

Портал с информацией о действующих мерах господдержки доступен пользователям на сайте plan.nso.ru. Этот портал объединил информацию о мерах господдержки, сгруппированную по категориям получателей, типам отраслей и сферам деятельности.

Также, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, горячая линия по мерам господдержки заработала на базе новосибирского центра «Мой бизнес». За консультациями по мерам поддержки и любым другим вопросам, связанным с ведением профессиональной деятельности в сложных экономических условиях, можно обращаться в рабочее время по телефону 8-800-600-34-07.