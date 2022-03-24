"Аэрофлот" не взлетел: компания стала аутсайдером на открытии Мосбиржи после месячного перерыва

На первых за месяц торгах Мосбиржи акциями российских компаний спустя два часа после открытия определились лидеры и аутсайдеры.

Лидируют "ФосАгро" (+29%) и "Новатэк" (+23%), а вот "Аэрофлот" "снижается" на 11%. В целом индекс Мосбиржи (IMOEX) сегодня растет примерно на 10%, рост показывает большая часть эмитентов, чьи акции допущены до торгов (33 компании).

Авиакомпании в целом оказались в самом незавидном положении из-за текущего кризиса. Они практически лишены возможности летать за рубеж, а правовой статус переписанных в российский реестр лизинговых самолетов вызывает большие вопросы. Сам министр транспорта РФ Виталий Савельев (экс-глава "Аэрофлота") заявил, что "мы взяли чужую собственность", поэтому значительная часть иностранных самолетов больше никогда не покинет пределы РФ (по крайней мере, в текущих обстоятельствах).

В отношении же "Аэрофлота" дополнительный негатив складывается еще и из-за "бегства" руководства компании. Так, накануне Савельев объяснил отставку главы "Аэрофлота" Михаила Полубояринова в момент острой фазы кризиса "стрессом". Ранее уволилось руководство компании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

Между тем, пользователи сообщили о некоторых проблемах брокерских приложений в момент открытия торгов. Так, сообщалось, что приложение Сбербанка для инвестиций перестало работать утром, приложение Альфа-банка в течение почти часа не позволяло клиентам начать торги. Часть пользователей жаловались на очень долгую прогрузку.