24 Марта 2022
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Моор поручил создать запас продовольствия, противогазов, медикаментов и топлива

Губернатор Тюменской области Александр Моор в целях гражданской обороны поручил создать запасы материально-технических, продовольственных и медицинских товаров, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Для оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований необходимо создать запасы 10-местных палаток в количестве пяти штук, 50 кроватей и постельных принадлежностей, включая комплекты постельного белья, 13 четырехместных столов, 50 стульев, пять печей-буржуек, 10 термосов, 50 наборов посуды, две бензопилы, 23 мотопомпы, три мотонасоса и бензореза, два насосных агрегата, одну передвижную электростанцию, шесть аварийных осветительных установок и одну световую башню.

Также необходимо запастись бензином АИ-92 - 1,5 тыс. литров, моторным маслом - 40 литров - для бензиновых двигателей и 50 литров - для дизельных, дизельным топливом 3 тыс. литров. Кроме того, должны приобрести противогазы - для взрослых и детей. Количество противогазов засекречено.

В число продовольственных товаров вошли мука, крупы, макароны, мясные и рыбные консервы, сахар, сушеные грибы и овощи, масло, соль, вода и приправы.

Областной депздрав должен сформировать запас лекарств и вакцин.

"Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения спасательных воинских формирований, аварийно-спасательных формирований, спасательных служб", – сообщается в постановлении.

Контроль за исполнением поручения возложен на заместителя губернатора, координирующего деятельность регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

Теги: запасы, продовольствие, противогазы, медикаменты, топливо



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