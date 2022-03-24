Латвия закрыла въезд 25 российским деятелям культуры
МИД Латвии объявил нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры, говорится в заявлении ведомства.
В черный список внесены лица, которые публично выражали поддержку спецоперации России в Украине. В нем оказались Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Илзе Лиепа, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко и другие.
По словам главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича, список будет дополняться.
Ранее автор одного из популярных русскоязычных ютуб-каналов по военной тематике Кирилл Федоров, живущий в Латвии, был арестован местными властями. Его обвиняют в госизмене за "неправильное" освещение событий, прежде всего российской спецоперации на Украине.
Председатель СК России Алесандр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, причастных к задержанию Федорова.