Латвия закрыла въезд 25 российским деятелям культуры

МИД Латвии объявил нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры, говорится в заявлении ведомства.

В черный список внесены лица, которые публично выражали поддержку спецоперации России в Украине. В нем оказались Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Илзе Лиепа, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко и другие.

По словам главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича, список будет дополняться.

Ранее автор одного из популярных русскоязычных ютуб-каналов по военной тематике Кирилл Федоров, живущий в Латвии, был арестован местными властями. Его обвиняют в госизмене за "неправильное" освещение событий, прежде всего российской спецоперации на Украине.

Председатель СК России Алесандр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, причастных к задержанию Федорова.