Дочь Виктора Рашникова покинула совет директоров ММК

Совет директоров ММК досрочно покинули Ольга Рашникова, а также независимые директоры Валерий Марцинович и Ральф Морган, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Такое решение было принято в связи с поступившими от них заявлениями. Вопрос формирования нового состава совета директоров будет рассматриваться на годовом общем собрании акционеров.

Напомним, Рашников попал в список лиц и организаций, против которых ЕС ввел четвертый пакет антироссийских санкций. В ММК заявили, что считают санкции необоснованными. Компания оценивает возможное влияние санкций на свой бизнес. После этого стало известно, что Рашников может отказаться от контрольного пакета акций компании из-за санкций.

В начале марта стало известно, что 79,76% акций ММК перешли в собственность российской компании "Альтаир". Ранее они принадлежали Mintha Holding Limited (Республика Кипр) Конечным бенефициаром обеих компаний является Виктор Рашников.