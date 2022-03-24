24 Марта 2022
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Политика
Пожар в трамвае в Краснотурьинске (2022) | Фото: vk.com/incident_krasnoturinsk96

В Краснотурьинске вместо сгоревшего трамвая запустили новый вагон

Сгоревший накануне трамвай в Краснотурьинске заменили на новый вагон, тем самым восстановив общественное транспортное движение. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Для возобновления движения по маршруту Фабрика-кухня - Набережная на следующий же день после происшествия был запущен резервный вагон. Еще один с недавнего времени был направлен на плановый ремонт.

Что же касается сгоревшего транспорта, по словам пресс-секретаря, ремонту он не подлежит. О закупке нового вагона речи пока не идет.

Напомним, возгорание произошло в начале недели в трамвае "КТМ-5" на площади 20 кв.м, стоявшего на ул.Попова. При тушении были задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава. Потушить пожар удалось в течение 6-ти минут.

Теги: трамвай, Краснотурьинск, пожар



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