В Краснотурьинске вместо сгоревшего трамвая запустили новый вагон

Сгоревший накануне трамвай в Краснотурьинске заменили на новый вагон, тем самым восстановив общественное транспортное движение. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Для возобновления движения по маршруту Фабрика-кухня - Набережная на следующий же день после происшествия был запущен резервный вагон. Еще один с недавнего времени был направлен на плановый ремонт.

Что же касается сгоревшего транспорта, по словам пресс-секретаря, ремонту он не подлежит. О закупке нового вагона речи пока не идет.

Напомним, возгорание произошло в начале недели в трамвае "КТМ-5" на площади 20 кв.м, стоявшего на ул.Попова. При тушении были задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава. Потушить пожар удалось в течение 6-ти минут.