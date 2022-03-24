24 Марта 2022
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Общество За рубежом
Рим, Италия (2015) | Фото: Накануне.RU

У Невзорова, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, нашли недвижимость в Италии

Журналист Александр Невзоров, против которого завели уголовное дело за распространение фейков о действиях российских военных, владеет недвижимостью в Италии.

Согласно кадастровым документам, на которые ссылается РИА Новости, Невзорову вместе с супругой принадлежит квартира площадью 148 квадратных метров неподалеку от озера Комо.

Также супруги являются владельцами нежилой недвижимости в том же здании.

По данным местных сайтов недвижимости, квартира в этом же доме площадью 200 кв. м. продается за 950 тысяч евро.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело на журналиста Александра Невзорова по новой статье УК РФ - п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).

Следствие считает, что журналист опубликовал "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе". Ранее стало известно, что Невзоров находится в Израиле.

Теги: невзоров, италия, недвижимость



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