Гроссмейстер Карякин: В любом случае буду готовиться к новым победам

Гроссмейстер Сергей Карякин, которого ФИДЕ дисквалифицировала на шесть месяцев, рассказал о своих планах. Шахматист, напомним, накануне встретился с коллективом екатеринбургской компании "Сима-Ленд", а сегодня посетил Храм-на-Крови в уральской столице.

"Было очень обидно, но я по жизни боец и считаю, что всегда нужно бороться до конца. Сейчас мы подадим апелляцию, но даже если это не сработает, мы все равно будем готовиться к следующим победам", - заявил шахматист, общаясь с журналистами во время посещения храма.

"Пока хочу понять, буду ли я принимать участие в турнире претендентов, от которого меня отстранили. Если нет, то у меня будет много времени для путешествий, если все-таки буду играть, то буду много готовиться", - рассказал он.

Напомним, что Сергей Карякин назвал решение ФИДЕ ожидаемым, "но от этого не менее позорным". Сам он родом из Крыма и еще в 2009 году принял российское гражданство.