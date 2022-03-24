В Челябинской области мужчину осудили за попытку дать взятку начальнику ГИБДД

Жителя Курганской области приговорили к 2 годам лишения свободы условно за покушение на дачу взятки начальнику ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе текущего года пьяный мужчина управлял автомобилем. Он был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД по Октябрьскому району. В служебном автомобиле, где он должен был пройти освидетельствование, обвиняемый неоднократно предлагал сотрудникам взятку в размере 15 тыс. рублей за не привлечение к ответственности. Деньги он положил между сиденьями автомобиля.

После этого противоправные действия подсудимого были пресечены.

По решению суда сумма взятки в 15 тыс. рублей конфискована в доход государства.