Администрация Екатеринбурга готовится к сносу конструктивистского здания в центре города

Конструктивистское здание на Азина,18 в Екатеринбурге собираются сносить, несмотря на планы по реставрации. Аукцион на поиск подрядчика опубликован на сайте госзакупок. Демонтировать дом предлагается за 6 млн 66 тыс. 897 рублей. Срок выполнения - 15 дней со дня подписания контракта.

Трехэтажное здание было внесено в список объектов, подлежащих сносу до 2025 года по программе улучшения жилищных условий горожан. О демонтаже говорили еще в 2016 году, однако в 2020 году на здании появилась табличка от администрации города, в которой утверждалось о планируемой реставрации. На входной двери также появилось объявление, что дом является жилым, объект находится на балансе РЭМП Железнодорожного района и передан под охрану отдела полиции № 11.

Заявки на снос принимаются до 31 марта текущего года.

Дом был построен в 1934 году. Ранее здесь располагалось общежитие молокозавода, а позднее в доме стали проживать и другие горожане.