24 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Дом на Азина,18 в Екатеринбурге (2022) | Фото: t.me/ekbnash

Администрация Екатеринбурга готовится к сносу конструктивистского здания в центре города

Конструктивистское здание на Азина,18 в Екатеринбурге собираются сносить, несмотря на планы по реставрации. Аукцион на поиск подрядчика опубликован на сайте госзакупок. Демонтировать дом предлагается за 6 млн 66 тыс. 897 рублей. Срок выполнения - 15 дней со дня подписания контракта.

Дом на Азина,18 в Екатеринбурге(2022)|Фото: t.me/ekbnashДом на Азина,18 в Екатеринбурге(2022)|Фото: t.me/ekbnash

Трехэтажное здание было внесено в список объектов, подлежащих сносу до 2025 года по программе улучшения жилищных условий горожан. О демонтаже говорили еще в 2016 году, однако в 2020 году на здании появилась табличка от администрации города, в которой утверждалось о планируемой реставрации. На входной двери также появилось объявление, что дом является жилым, объект находится на балансе РЭМП Железнодорожного района и передан под охрану отдела полиции № 11.

Дом на Азина,18 в Екатеринбурге(2022)|Фото: t.me/ekbnashДом на Азина,18 в Екатеринбурге(2022)|Фото: t.me/ekbnash

Заявки на снос принимаются до 31 марта текущего года.

Дом был построен в 1934 году. Ранее здесь располагалось общежитие молокозавода, а позднее в доме стали проживать и другие горожане.

Теги: Екатеринбург, снос, конкурс, здание, Азина



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