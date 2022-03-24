24 Марта 2022
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Экономика В России
рыба, рынок (2014) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Росрыболовство хочет введения госрегулирования цен на рыбу

Росрыболовство (подчиняется Минсельхозу РФ) выступает за введение государственного регулирования цен на рыбу в рознице. Ведомство опасается резкого подорожания рыбы и морепродуктов из-за того, что рост цен на мировых рынках делает более выгодными для рыболовов поставки на экспорт, чем на российский рынок, пишет "Коммерсант".

Росрыболовство предлагает механизм, аналогичный тому, что был использован в декабре 2020 года при фиксации цены на сахар и подсолнечное масло – "добровольные" договоры поставщиков с розничными сетями под "присмотром" правительства.

В то же время сами рыболовы полагают, что давить на них нет смысла. США вводит эмбарго на российскую рыбу, из-за чего ее экспорт может сократиться, тогда весь товар пойдет на внутренний рынок и цены стабилизируются. Также участники рынка считают, что можно было бы скорректировать цены введением квот на экспорт, но не регулированием непосредственно цен.  

Теги: рыба, цены, госрегулирование, фиксация, росрыболовство



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