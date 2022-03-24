Матвиенко: Продажа газа за рубли стабилизирует финансовую систему России

24 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

70% территории Мариуполя уже под контролем ДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Валентина Матвиенко (2022) | Фото: пресс-служба Совета Федерации

Матвиенко: Продажа газа за рубли стабилизирует финансовую систему России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что оплата поставок природного газа в недружественные страны за рубли коренным образом повлияет на стабилизацию и укрепление финансовой системы России. А также в перспективе создаст предпосылки для формирования новой культуры экономического сотрудничества, основанного на доверии. И это послужит сигналом всем добросовестным участникам мировой торговли, написала она в своем телеграм-канале.
Читайте также:

То, что сделал Запад, отобрав сотни миллиардов золотовалютных резервов России, является ограблением. И своими действиями Запад запустил неизбежную цепную реакцию, которую уже не остановить, подчеркнула Матвиенко.

Сенатор Алексей Пушков отмечает, что эта тема сейчас на Западе одна из самых главных.

"Многие недовольны, кто-то не понимает, как платить. Кто- то ссылается на соглашения и записанные в них условия. Странно. Разве массированное применение санкций этими странами и объявленная России экономическая война совместимы с прежней системой соглашений? Санкции разрушили всю систему экономического обмена с Россией. Россия принимает контрмеры. Да, неприятные. Но что здесь непонятного", - написал он.

Депутат Госдумы Михаил Делягин задает ряд вопросов: "Почему только газ? Почему только страны-агрессоры? Почему так долго?"

Большинство экспертов поддерживают решение о продаже газа за рубли. Недружественные страны, закупающие газ, будут фактически поддерживать рубль. Решение сочли сильным ходом Владимира Путина и на Украине.

Теги: газ, рубли, поставки, Валентина Матвиенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети