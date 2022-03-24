Матвиенко: Продажа газа за рубли стабилизирует финансовую систему России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что оплата поставок природного газа в недружественные страны за рубли коренным образом повлияет на стабилизацию и укрепление финансовой системы России. А также в перспективе создаст предпосылки для формирования новой культуры экономического сотрудничества, основанного на доверии. И это послужит сигналом всем добросовестным участникам мировой торговли, написала она в своем телеграм-канале.

То, что сделал Запад, отобрав сотни миллиардов золотовалютных резервов России, является ограблением. И своими действиями Запад запустил неизбежную цепную реакцию, которую уже не остановить, подчеркнула Матвиенко.

Сенатор Алексей Пушков отмечает, что эта тема сейчас на Западе одна из самых главных.

"Многие недовольны, кто-то не понимает, как платить. Кто- то ссылается на соглашения и записанные в них условия. Странно. Разве массированное применение санкций этими странами и объявленная России экономическая война совместимы с прежней системой соглашений? Санкции разрушили всю систему экономического обмена с Россией. Россия принимает контрмеры. Да, неприятные. Но что здесь непонятного", - написал он.

Депутат Госдумы Михаил Делягин задает ряд вопросов: "Почему только газ? Почему только страны-агрессоры? Почему так долго?"

Большинство экспертов поддерживают решение о продаже газа за рубли. Недружественные страны, закупающие газ, будут фактически поддерживать рубль. Решение сочли сильным ходом Владимира Путина и на Украине.