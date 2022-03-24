Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

Российские войска заняли город Изюм в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, город освобожден от неонацистов и находится под полным контролем российских военнослужащих.

20 марта Росгвардия сообщила о взятии в Изюме в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, а также о захвате важных документов.

В Росгвардии подчеркнули, что спецназовцы совершили воинский подвиг, форсировав реку Северский Донец во время операции по освобождению от украинских националистов города Изюм в Харьковской области. 40 бойцов представлены к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные в этом бою.