24 Марта 2022
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Общество Украина
спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

Российские войска заняли город Изюм в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, город освобожден от неонацистов и находится под полным контролем российских военнослужащих.

20 марта Росгвардия сообщила о взятии в Изюме в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, а также о захвате важных документов.

В Росгвардии подчеркнули, что спецназовцы совершили воинский подвиг, форсировав реку Северский Донец во время операции по освобождению от украинских националистов города Изюм в Харьковской области. 40 бойцов представлены к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные в этом бою.

Теги: изюм, российские военные, минобороны рф



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