Индекс Мосбиржи вырос на 10% на первых за месяц торгах

Мосбиржа сегодня (с разрешения ЦБ) впервые за месяц проводит торговлю акциями российских компаний. В последний раз торги проводились 26 февраля, а потом они были приостановлены из-за критического падения котировок в связи с военной операцией на Украине и введенными в отношении России санкциями.

На открытии инвесторы продемонстрировали оптимизм. Всего за полчаса индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 10%.

Также укрепляется рубль – доллар снижается в начале торгов на 82 коп. – до 96,92 руб., евро дешевеет больше чем на рубль (до 106,95 руб.).

Торги 33 "голубыми фишками" (из 43 акций индекса Мосбиржи) продлятся до 14:00 мск. Ранее ЦБ запретил короткие продажи.

Отметим, что до начала спецоперации индекс Московской биржи составлял 3,624, сегодня после открытия торгов - 2,562.