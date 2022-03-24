24 Марта 2022
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Политика В России
Валентина Матвиенко (2022) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Матвиенко допустила возможность встречи Путина с Зеленским

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна, но сначала должны быть достигнуты предварительные договоренности между двумя странами.

По ее словам, Москва и Киев должны выработать какой-то итоговый документ, передает РИА Новости.

"Такие встречи готовятся, это не просто встретились, ни о чем поговорили", - подчеркнула Матвиенко.

11 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов концептуально возможна, напоминает Regnum. Но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы "президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата", подчеркнул он.

Теги: матвиенко, путин, зеленский



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