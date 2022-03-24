24 Марта 2022
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Политика В России
газопровод, газификация, газ, трубопровод (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Украине сочли сильным ходом продажу российского газа за рубли

Решение о продаже Россией газа недружественным странам за рубли - это сильный ход, признал глава Украинского института будущего и советник главы МВД Вадим Денисенко.
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Европейцы будут вынуждены продавать евро и покупать за него рубли, пишет он. И это будет делаться через российские банки. А отказаться от российского газа ЕС в ближайшие годы не сможет. При самом оптимальном варианте снизить поставки российского газа до 50% Европе удастся за три-четыре года, считает Денисенко.

"Логика россиян проста: есть две страны, которые могут подвинуть РФ на этом рынке – Саудовская Аравия и Иран. На саудовском фронте США пока проигрывают. Иранское соглашение блокируется Израилем при поддержке Германии. В этой игре Путин считает, что нужно выиграть время. А потом Украина выйдет из политической моды", - пишет Денисенко.

Напомним, 26 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ перейдет на расчет в рублях за газ, поставляемые в недружественные страны, которые ранее ввели в отношении России санкции из-за начала специальной военной операции на Украине.

Теги: газ, поставки, расчет, рубли, валюта



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