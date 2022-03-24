В Челябинской области шесть организаций уведомили об увольнении 889 работников

В Челябинской области работу могут потерять 1 тыс. 694 человек. 133 организации уведомили Главное управление по труду и занятости региона о планируемых увольнениях, передает корреспондент Накануне.RU.

Из них шесть организаций сообщили о массовых сокращениях. Речь идет о 889 работниках, но как отметили в управлении, фактически работу могут потерять 182 человека в период с марта по июнь 2022 года.

В режиме неполной занятости находятся 825 человек, в том числе 117 человек в связи с введением ограничительных мер. На временной дистанционной работе из-за ограничительных мер находятся 714 человек.