24 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
операция фскн, наркотики, доллары, оружие, нож, задержание (2011) | Фото: 66.fskn.gov.ru

В Екатеринбурге будут судить водителя за поножовщину посреди проезжей части

Перед Железнодорожным районным судом Екатеринбурга предстанет местный житель по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Конфликт произошел посреди проезжей части напротив дома № 25/2 по ул. Таватуйская, в ходе которого, по версии следствия, обвиняемый пырнул пострадавшего ножом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 1 декабря прошлого года около 14.00 обвиняемый, возвращаясь с работы на машине, увидел пьяного мужчину, который стоял посреди дороги с раскинутыми руками. Тогда водитель решил остановить машину, подъехать к незнакомцу задним ходом и, открыв водительскую дверцу, прогнать мужчину, используя нецензурную лексику.

В свою очередь пьяный нарушитель ПДД, подойдя к авто, стал наносить обвиняемому удары в область головы. Тогда последний достал из-под своего водительского сидения хозяйственный нож и нанес незнакомцу не менее одного удара в область живота. После этого обвиняемый уехал с места происшествия, а нож выбросил. В результате указанных действий потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью в виде ранения мягких тканей передней брюшной стенки, проникающего в брюшную полость, с ранением ткани тонкого кишечника, с кровотечением в брюшную полость.

Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Теги: проезжая часть, Екатеринбург, поножовщина



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