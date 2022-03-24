WSJ: США не ввели санкции против Абрамовича по просьбе Зеленского

Миллиардер Роман Абрамович не попал под санкции США по просьбе Владимира Зеленского, сообщает Тhe Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Санкции против Абрамовича были разработаны Министерством финансов США еще в начале марта. Но Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома приказал казначейству повременить. Зеленский попросил Джо Байдена пока не вводить санкции против олигарха, который может оказаться важным посредником в переговорах с Россией.

Пресс-секретарь СНБ Эмили Хорн сказала, что они не могут озвучить деталей частного разговора между Байденом и Зеленским.

Несколько официальных лиц Великобритании и Европы заявили, что им ничего не известно о посреднической роли Абрамовича, но относятся к этому скептически. Так же считают и в США.

В пресс-службе олигарха подтвердили, что он предложил помощь украинскому правительству в достижении мирного урегулирования. Люди, которые разговаривали с ним, говорят, что он тратит много времени на это. Так, в последние недели его частные самолеты совершали зигзагообразные рейсы между Россией, Турцией и Израилем. И его будто бы видели в столице Белоруссии в конце февраля во время переговоров.

"Решение США отложить введение санкций против Абрамовича является неожиданным поворотом в стратегии Запада по наказанию богатых олигархов, имеющих связи с Кремлем, в попытке оказать давление на Путина. В то время как несколько высокопоставленных российских бизнесменов высказались против войны, Абрамович - единственный олигарх, который публично заявил, что пытается подтолкнуть Москву к мирному урегулированию конфликта", - пишет издание.