24 Марта 2022
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Политика За рубежом
ЗРС С-500 (2019) | Фото: youtube.com

NYT: Вашингтон прорабатывает сценарии на случай применения Россией ядерного оружия на Украине

Белый дом "без лишнего шума" собрал команду экспертов по безопасности, чтобы разработать возможные сценарии действий США и их союзников на случай, если Владимир Путин решит применить ядерное оружие в украинском конфликте.

По данным источников New York Times, участвующих в процессе, группа "Тигр" (неофициальное название неофициальной группу) изучает также сценарии, на случай если конфликт затронет территорию НАТО, если под удар попадут колонны, доставляющие в помощь Украине оружие, если военные действия распространятся на Молдову или Грузию.

Издание полагает, что выводы группы будут обсуждаться в четверг на саммите НАТО в Брюсселе, где президент США Джо Байден и лидеры других 29 стран-членов альянса проведут закрытые переговоры.

"Всего месяц назад такие сценарии казались скорее теоретическими. Но сегодня от Белого дома до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе пришло осознание того, что Россия может обратиться к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика", - пишет NYT.

Теги: вашингтон, ядерное оружие, владимир путин, украина, нато



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