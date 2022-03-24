NYT: Вашингтон прорабатывает сценарии на случай применения Россией ядерного оружия на Украине

Белый дом "без лишнего шума" собрал команду экспертов по безопасности, чтобы разработать возможные сценарии действий США и их союзников на случай, если Владимир Путин решит применить ядерное оружие в украинском конфликте.

По данным источников New York Times, участвующих в процессе, группа "Тигр" (неофициальное название неофициальной группу) изучает также сценарии, на случай если конфликт затронет территорию НАТО, если под удар попадут колонны, доставляющие в помощь Украине оружие, если военные действия распространятся на Молдову или Грузию.

Издание полагает, что выводы группы будут обсуждаться в четверг на саммите НАТО в Брюсселе, где президент США Джо Байден и лидеры других 29 стран-членов альянса проведут закрытые переговоры.

"Всего месяц назад такие сценарии казались скорее теоретическими. Но сегодня от Белого дома до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе пришло осознание того, что Россия может обратиться к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика", - пишет NYT.