Андрей Травников: Несмотря на санкции, новосибирские промышленники инициируют научно-исследовательские разработки

Задачи в сфере промышленности и предпринимательства, которые возникают в связи с изменением внешнеполитической обстановка, обсудил губернатор Новосибирской области с активом Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий и руководителями деловых союзов региона.

Рабочая встреча прошла на заводе «Сибиар». Участники рассмотрели вопросы углубления процессов кооперации, интеграции и развития межотраслевого взаимодействия организаций науки, образования, субъектов промышленности и малого предпринимательства, перспективы бюджетной поддержки предприятий региона, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и технологическое перевооружение в рамках реализации проектов промышленного развития.

Андрей Травников подчеркнул, что кроме обсуждения насущных вопросов кредитования, логистики, поставки материалов, роста цен, новосибирские промышленники делают акцент на необходимости научно-технического развития.

"Наши промышленники сделали акцент на том, что, наряду с текущими антикризисными мерами, важно не останавливаться в развитии новых проектов. Они отдельно попросили увеличить объём поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, чтобы создавать новые технологии и продукты", - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что введённые санкции существенно изменили экономическую ситуацию.

"В этих условиях, со своей стороны, мы продолжим поддерживать бизнес, будем руководствоваться принципами "Сохранить. Преумножить. Не разбалансировать". Совместно с нашими производителями мы продолжим искать новые рынки экспорта, работать над импортозамещением. Многие компании смогут занять освободившиеся ниши в различных перспективных направлениях. Открываются возможности производить новые виды товаров. Для развития устойчивых хозяйственных связей будем создавать условия для углубления процессов кооперации, интеграции и укрепления межотраслевого взаимодействия предприятий", - сказал Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что в 2020-2021 годах Россия получила уникальный опыт работы в условиях пандемии, который помог подготовиться к сегодняшней ситуации.

"Объём ограничений и санкций сегодня широк, как никогда прежде, но базовые подходы и наработанные решения, которые можно быстро принимать, нам помогают. Любой кризис – это возможности и шансы, и наша задача – этими шансами воспользоваться. Мы не собираемся отходить от принципов рыночной экономики и замыкаться в своей скорлупе. Если со стороны Запада эмбарго продлится, то весь остальной мир для нас открыт, и конкурировать придётся", - считает губернатор.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о продолжении тесного взаимодействия для обеспечения условий роста промышленного и инвестиционного потенциала Новосибирской области.