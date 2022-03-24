24 Марта 2022
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Экономика Новосибирская область
травников, губернатор (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Андрей Травников: Несмотря на санкции, новосибирские промышленники инициируют научно-исследовательские разработки

Задачи в сфере промышленности и предпринимательства, которые возникают в связи с изменением внешнеполитической обстановка, обсудил губернатор Новосибирской области с активом Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий и руководителями деловых союзов региона.

Рабочая встреча прошла на заводе «Сибиар». Участники рассмотрели вопросы углубления процессов кооперации, интеграции и развития межотраслевого взаимодействия организаций науки, образования, субъектов промышленности и малого предпринимательства, перспективы бюджетной поддержки предприятий региона, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и технологическое перевооружение в рамках реализации проектов промышленного развития.

предприниматели, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Андрей Травников подчеркнул, что кроме обсуждения насущных вопросов кредитования, логистики, поставки материалов, роста цен, новосибирские промышленники делают акцент на необходимости научно-технического развития.

"Наши промышленники сделали акцент на том, что, наряду с текущими антикризисными мерами, важно не останавливаться в развитии новых проектов. Они отдельно попросили увеличить объём поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, чтобы создавать новые технологии и продукты", - сказал губернатор.

трибуна, предприниматель, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Глава региона отметил, что введённые санкции существенно изменили экономическую ситуацию.

"В этих условиях, со своей стороны, мы продолжим поддерживать бизнес, будем руководствоваться принципами "Сохранить. Преумножить. Не разбалансировать". Совместно с нашими производителями мы продолжим искать новые рынки экспорта, работать над импортозамещением. Многие компании смогут занять освободившиеся ниши в различных перспективных направлениях. Открываются возможности производить новые виды товаров. Для развития устойчивых хозяйственных связей будем создавать условия для углубления процессов кооперации, интеграции и укрепления межотраслевого взаимодействия предприятий", - сказал Андрей Травников.

травников, губернатор(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Губернатор напомнил, что в 2020-2021 годах Россия получила уникальный опыт работы в условиях пандемии, который помог подготовиться к сегодняшней ситуации.

"Объём ограничений и санкций сегодня широк, как никогда прежде, но базовые подходы и наработанные решения, которые можно быстро принимать, нам помогают. Любой кризис – это возможности и шансы, и наша задача – этими шансами воспользоваться. Мы не собираемся отходить от принципов рыночной экономики и замыкаться в своей скорлупе. Если со стороны Запада эмбарго продлится, то весь остальной мир для нас открыт, и конкурировать придётся", - считает губернатор.

травников, предприниматели(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

По итогам встречи были достигнуты договоренности о продолжении тесного взаимодействия для обеспечения условий роста промышленного и инвестиционного потенциала Новосибирской области.

Теги: андрей травников, санкции, антикризисные меры, инвестиционный потенциал



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