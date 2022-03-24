Пхеньян демонстративно игнорирует запреты на испытания ракет к саммиту НАТО

Корейская народная армия провела очередной запуск ракеты в сторону Японского моря. Пуск зафиксирован южнокорейскими военными, власти КНДР пока не публиковали информации об этих испытаниях.

Информагентство Рёнхап предполагает, что речь может идти о баллистической ракете большой дальности, испытания которых запрещены Пхеньяну решениями ООН.

Этой же точки зрения придерживаются в Минобороны Японии, передаёт Kyodo News. Сообщается, что ракета упала в море в исключительной экономической зоне Японии.

Отметим, что сегодня в Брюсселе состоится встреча лидеров стран НАТО, ради которой в Брюссель прибыл президент США Джо Байден. В центре внимания на этом мероприятии будет украинский вопрос, однако не исключено, что из КНДР направляют своеобразное напоминание саммиту о важности азиатского направления.