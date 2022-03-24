24 Марта 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Испытания северокорейского аналога &quot;Искандера&quot; (2019) | Фото: http://kcna.kp/

Пхеньян демонстративно игнорирует запреты на испытания ракет к саммиту НАТО

Корейская народная армия провела очередной запуск ракеты в сторону Японского моря. Пуск зафиксирован южнокорейскими военными, власти КНДР пока не публиковали информации об этих испытаниях.

Информагентство Рёнхап предполагает, что речь может идти о баллистической ракете большой дальности, испытания которых запрещены Пхеньяну решениями ООН.

Этой же точки зрения придерживаются в Минобороны Японии, передаёт Kyodo News. Сообщается, что ракета упала в море в исключительной экономической зоне Японии.

Отметим, что сегодня в Брюсселе состоится встреча лидеров стран НАТО, ради которой в Брюссель прибыл президент США Джо Байден. В центре внимания на этом мероприятии будет украинский вопрос, однако не исключено, что из КНДР направляют своеобразное напоминание саммиту о важности азиатского направления.

Теги: КНДР, ракета, Пхеньян



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