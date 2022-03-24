24 Марта 2022
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70% территории Мариуполя уже под контролем ДНР

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Широкино, Мариуполь, Новоазовск (2015) | Фото: Накануне.RU

Украинские СМИ признали бегство мэра Мариуполя

Украинские СМИ признали, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко бежал из города. Но подали это так, что он "уехал из города, поскольку там нет связи". Но якобы находится в постоянном контакте с властями и военными для спасения жителей города.
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Как он может находиться в контакте при отсутствии в городе связи с конца февраля, украинские СМИ не сообщают. Как и то, где он находится.

"А как ему кто-то из жителей позвонит, чтобы сообщить ситуацию и какая помощь нужна? Этот "воинственный" ублюдок бросил своих людей в голоде и холоде и вместе с боевиками "Азова" (запрещен в РФ. - Накануне.RU) не позволил жителям покинуть город. Готов поспорить на его очки, что этот ублюдок сбегал из города в женском платье", - написал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Вчера журналист из Мариуполя рассказал, что Бойченко бежал из города с первыми выстрелами. Как и большинство представителей украинской власти.

Теги: Мариуполь, ДНР



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