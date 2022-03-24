Жительница Мариуполя: "Азовцы" гордились тем, что убивают людей, которые ни в чем не виновны

Жительница Мариуполя рассказала, как бойцы "Азова" (запрещен в России) издевались над людьми, включая детей, и снимали это все на камеру.

По словам девушки, у нее есть знакомые среди боевиков, они показывали ей видео, на которых демонстрировались убийства и издевательства, например, "как подрывали гранатой человека, который уже не мог сопротивляться".

"Азовцы" прямо гордились тем, что они издеваются над людьми, что они убивают всех, - сказала она RT. - Даже обычных людей, которые ни в чем не виновны".

Девушка также рассказала, что нацбаты прятались в школах и детских садах, прикрывались, как щитом, мирными жителями.

Кроме того, жители Мариуполя рассказали, что украинские военные ездили на машинах с надписью "Дети" и отбирали транспорт у тех, кто пытался уехать с детьми.

Ранее жительница украинского Мариуполя сообщила, что неонацисты из "Азова" расстреливали желавших эвакуироваться из города. По ее словам, "азовцы" "собирали мирных жителей в общую группу, говоря им, что будет "зеленый коридор", а затем убивали.