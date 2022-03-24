24 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

ЮУ КЖСИ покупает земельный участок в Челябинске за 200 млн рублей

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки объявила закупку на приобретение земельного участка в Челябинске за 199,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Земельный участок должен находиться в Центральном районе Челябинска, его площадь должна составлять от 4 до 6 тыс. кв.м. Стоимость квадратного метра оценивается в 33,2 тыс. рублей.

Участок должен иметь возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. У собственника должно быть разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. На этом участке планируется возведение здания высотой от семи до 22 этажей. Общая площадь застройки составит не менее 11 тыс. кв.м.

Итоги закупки будут определены 30 марта.

Напомним, ЮУ КЖСИ на 100% принадлежит министерству имущества Челябинской области.

Теги: ЮУ КЖСИ, застройка, земельный участок,



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