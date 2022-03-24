Беженцы Донбасса поблагодарили югорчан за теплый прием

Губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки в Сургут встретилась с беженцами, эвакуированными с территории Донецка, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Напомним, людей разместили в гостиничном комплексе базы отдыха "Олимпия". Руководитель группы эвакуированных, глава поселка Зайцево Ирина Дикун поблагодарила югорчан и властей округа за теплый прием.

"Мы ехали сюда, спасаясь от обстрелов. У нас уже не было сил – мы восемь лет жили в таких условиях. Здесь, в Югре, нас приняли очень тепло, помогли нам с обеспечением вещами. Здесь постоянно занимаются с нашими детьми, проводятся различные мероприятия, работают психологи, врачи, все были тут же обследованы. Спасибо всем, кто принял участие в этой работе", - обратилась она к губернатору.

Другие беженцы также отметили, что их приняли хорошо - люди посетили мультимедийный исторический парк "Россия – моя история". Он произвел на них впечатление. Тех, кто нуждался в медицинском осмотре - осмотрели специалисты центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии.

"У вас безумно красиво. Встретили нас хорошо, все понравилось. Помощь оказали в полном объеме. То, что мы брали с собой, здесь оказалось не нужно – всем обеспечили. Мы все вместе, и нам не страшно", - сообщила одна из эвакуированных Алла Рыжкова.

Наталья Комарова в свою очередь, отметила, что нужно обсудить, что еще необходимо сделать для жителей Донбасса. Глава региона подчеркнула, что детей нужно максимально быстро интегрировать, чтобы здоровы были, одеты, обуты, накормлены, взрослых – обеспечить работой.

Образовательный процесс не останавливается - на базу к детям приезжают преподаватели, потому школьники могут подготовиться к итоговой аттестации.

Напомним, эвакуированные из Донецкой народной республики прибыли на территорию Югры 8 марта. Это жители поселка городского типа Зайцево, входящего в состав Горловского городского совета Донецкой народной республики. Подготовка к их эвакуации была начата в первые дни проведения спецоперации координаторами Гуманитарного добровольческого корпуса, которые в это время находились на территории Донбасса.

Специальный рейс был организован по инициативе региона – согласно поручения губернатора Югры Натальи Комаровой с согласованием МЧС России. Все необходимое содействие оказывали региональные управления МЧС Югры и Ростовской области, Минтранс Ростовской области и Ставропольского края, администрация города Минеральные Воды, Гуманитарный добровольческий корпус Югры.

Для сопровождения эвакуированных сформирована бригада медиков Центра медицины катастроф, психологов, работников социальной службы Югры, Гуманитарного добровольческого корпуса. На каждом этапе пути было обеспечено полное сопровождение и поддержка граждан.

По прибытии семьям было оказано содействие в оформлении необходимых документов - идентификационного номера налогоплательщика, страхового номера индивидуального лицевого счета, вида на жительство в РФ. Пакет документов граждан был отправлен в Ростовскую область для оформления единовременных выплат.