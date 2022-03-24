Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденного сына

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Екатеринбурга по делу об убийстве новорожденного ребенка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, дело по ст. 106 УК РФ уже направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что инцидент произошел 4 августа 2021 года в Октябрьском районе города. После долгих месяцев сокрытия беременности, женщина 1989 г.р. родила здорового сына в домашних условиях. Осознавая, что ребенок живой, обвиняемая зажала младенцу нос и рот, от чего тот и задохнулся. После этого екатеринбурженка поместила тело в полимерный пакет и отнесла его за металлическое ограждение между сооружением и мусорными баками.

"6 августа текущего года около 16.00 в дежурную часть ОП-13 УМВД по городу Екатеринбургу поступило сообщение о госпитализации в больницу женщины, проживающей по улице Восточная. Роженицу после операции поместили в реанимацию. Когда мать ребенка пришла в себя, то местонахождение плода указать отказалась. Впоследствии, 16 августа около 13.30 часов, сотрудники полиции получили информацию о том, что на одной из контейнерных площадок, недалеко от места жительства госпитализированной гражданки, в темном пакете было обнаружено тело новорожденного ребенка. Дама проживает совместно с супругом, 1980 года рождения, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми, 2014 и 2011 годов рождения", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Обвиняемая вину в совершении преступлении признала. Санкция ст. 106 УК РФ в качестве наиболее строгой меры наказания предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что незадолго до этого аналогичный случай произошел в Тавде. Инцидент произошел 12 апреля прошлого года, когда обвиняемая самостоятельно в домашних условиях родила жизнеспособного ребенка – девочку. Осознавая, что дочь жива, женщина поместила новорожденную в мусорный пакет, после чего отнесла его в придорожную канаву. В пакете младенец задохнулся и умер.