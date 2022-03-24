Украинское командование просит разрешения Зеленского на отступление из Донбасса

Командующий украинской "операции объединенных сил" Эдуард Москалев запросил у Киева разрешение на отступление войск ВСУ из Донбасса во избежание окружения. Об этом со ссылкой на данные разведки ДНР заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Офис президента Зеленского негативно отреагировал на обращение Москалева и усомнился в его преданности. В связи с чем можем с уверенностью заявить, что киевский режим готов пожертвовать оставшейся частью украинских боевиков в Донбассе, как это сделали с националистами из "Азова" (запрещен в РФ. - Накануне.RU), 53-й и 36-й бригадами ВСУ, бросив их в окружении", - сказал Басурин.

Об этом уже несколько дней пишут украинские телеграм-каналы. Так, "Резидент" сообщает, что ВСУ требуют отступать в районе Курахово, Дачного и Авдеевки.

"Российские войска уже вышли в тыл украинской группировке в этом районе. И ее полное уничтожение, по мнению командования ООС, вопрос нескольких дней. Отвод войск может спасти ситуацию и позволит продолжить вести оборонительные бои в районе Дзержинска и Краматорска. На данный момент против любого отступления выступает Зеленский, который считает, что любая сдача позиций будет использована медийщиками России в информационной войне против Украины. Ведь такое отступление означает, что будет полностью разблокирован Донецк", - пишет "Резидент".

Военный эксперт Юрий Подоляка на днях заявил, что силы ДНР и РФ атакуют в районе Донецка одновременно на четырех направлениях: Курахово, Марьинка, Пески, Авдеевка. И ВСУ не смогут долго удерживать линию фронта. Но для украинского режима, видимо, даже выгодно уничтожение донбасской группировки.

"Это напоминает ситуацию 2014 года, когда в Иловайском котле "сварили", кажется, пять нацбатальонов. Что тогда, что сейчас действующей власти они очень сильно мешали. Они сильно влияли на официальный Киев и уменьшали пространство для маневра. Не дай Бог власть пойдет на "зраду" - они обязательно начнут бузить. И в 2014 году Порошенко принял решение "сварить" их в котлах. Сейчас их тоже загнали в котлы - Мариупольский и в районе Харькова. Причем в Мариуполь их загоняли явно на убой. И сегодня от них требуют не сдаваться, а умирать героями, причем звания героев им раздают без счета. Только умирайте, главное не возвращайтесь в Киев. Поэтому госпожа Верещук так и верещала: ни в коем случае нельзя сдаваться", - рассказал Подоляка.