24 Марта 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (2015) | Фото: Накануне.RU

Под Авдеевкой погиб тесть Игоря Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил о смерти тестя, участвовавшего в боевых действиях в Донбассе.

"В нашу семью пришло горе", - такая подпись появилась в Telegram-канале Стрелкова. Там же ссылка на сообщение жены Стрелкова Мирославы Регинской.

"Погиб от пули снайпера под Авдеевкой на фронте мой отец - сержант Ситоленко Сергей Геннадьевич, 09.06.1970 г.р., позывной "Сытый", воевавший с лета 14-го года и проходивший службу в 3-м батальоне 3-й бригады НМ ДНР. За все 8 лет войны - у него не было ни одной царапины, а сейчас - не довезли даже до санчасти. Хотел быть похороненным в родном городе, которое вот только вот сегодня наконец освободили. Всего три часа назад он вместе с командиром получал гуманитарку от "Прапора" в Макеевке, говорил с ним долго по телефону, прислал вот эти вот фотографии...", - написала супруга Стрелкова.

Теги: игорь стрелков, тесть, донбасс



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