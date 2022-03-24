В Верхней Пышме врачи смогли вылечить от коронавируса 102-летнюю пациентку

Врачи Верхнепышминской ЦГБ помогли 102-летней Анисье Степановне Базуевой побороть коронавирус. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава Свердловской области, пенсионерка и ветеран труда провела в стационаре 10 дней, после чего, полностью оправившись, поехала домой к близким.

В медучреждение пенсионерка обратилась 5 марта с жалобами на кашель, лихорадку и слабость. Тест на коронавирус оказался положительным и тогда, учитывая возраст и хронические заболевания пациентки, врачи приняли решение госпитализировать Анисью Степановну в инфекционное отделение.

"Новая коронавирусная инфекция отличается непредсказуемостью течения. Хотя у Анисьи Степановны при поступлении в больницу была диагностирована легкая форма заболевания, мы тщательно взвесили все возможные риски. Поскольку в анамнезе пациентки значится ряд сердечно-сосудистых патологий, наиболее безопасным вариантом стала госпитализация и лечение в условиях стационара", - пояснила заместитель главного врача Верхнепышминской ЦГБ по медицинской части Ольга Воробьева.

Больше недели ветеран труда находилась под наблюдением, и с каждым днем ее состояние улучшалось. В итоге КТ показала отсутствие видимых патологий и пенсионерка была выписана. По словам снохи Анисьи Базуевой, свекровь осталась довольной пребыванием в больнице. Как и в предыдущие годы пенсионерка показала, что пережившие войну люди отличаются крепким здоровьем.

"Она никогда ни на что не жаловалась, кроме зрения и слуха, – они с возрастом стали сдавать. Как оказалось, даже COVID-19 нашим ветеранам не страшен: при поддержке врачей Анисья Степановна быстро смогла побороть вирус", - рассказала сноха 102-летней верхнепышминки Мария Синицина.

Анисья Степановна приехала на Урал юной девушкой. Период ее материнства пришелся на самые тяжелые годы - первенец Владимир был рожден в 1941 году. У женщины всегда был легкий характер и веселый нрав. До сих пор пенсионерка знает много частушек, которые будучи молодой исполняла, аккомпанируя себе на балалайке. После же войны Анисья Степановна трудилась секретарем-машинисткой, а потом и заведующей в отделе кадров сектора торговли.

"Дать бы ей сейчас в руки балалайку, заиграла бы наша Анисья Степановна с той же легкостью, что и полвека назад. В юности была она большой модницей и красавицей, легкой, как пушинка. Многие любовались ею. До сих пор, несмотря на солидный возраст, сохранила хорошую осанку и память, находит время и силы сделать красивую прическу. Помощь даже близких людей принимает неохотно, скрепя сердце. Живет самостоятельно, сама себя обслуживает, ходит в магазин, хотя живет на пятом этаже, готовит и даже половики вяжет", - с гордостью и удовольствием рассказывает о своей свекрови Мария Синицина.