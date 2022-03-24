Импорт алкоголя в Россию может снизиться на 20-40%

Импорт алкоголя в Россию может снизиться на 20–40% в годовом выражении, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

По мнению директора по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрия Исаченкова, это сопоставимо с последствиями кризиса 2014 года.

Отмечается, что падение импорта алкоголя вызвано геополитическим напряжением, повлекшим за собой девальвацию рубля и логистические проблемы.

Некоторые компании уже разрабатывают новые маршруты и меняют правила расчетов с поставщиками. Эксперты ожидают увеличения доли вин из Южной Америки, Африки и стран ближнего зарубежья.

Напомним, в начале марта один из крупнейших производителей алкоголя в мире, британская компания Diageo (бренды Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys, Smirnoff, Black Label) временно приостановила экспорт в Россию. Также поступила компания Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat). Кроме того, крупнейшие производители пива в Чехии также решили прекратить поставки в РФ.