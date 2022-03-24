В Екатеринбурге стартовал ремонт дороги рядом с будущей трамвайной линией в Академический

Рабочие приступили к укладыванию магистральных теплосетей по улице Серафимы Дерябиной рядом с будущей трамвайной линией в Академический.

Всего во время ремонтных работ в землю уложат четыре вида сетей. Глубокие траншеи уже прорыты и сейчас полным ходом идет укладка железобетонных коробов под сети и магистральный трубопровод.

В мэрии заявляли, что все работы по улице Серафимы Дерябиной завершатся 15 мая. На сроки не повлияло и стремительное повышение цен на стройматериалы. Информацию об этом вчера подтвердил и сам глава города Алексей Орлов.

"К настоящему времени на улице де Геннина, на участке от Краснолесья до Объездной дороги, уже выполнено грунтовое основание для укладки щебня под рельсошпальную решетку. А на улице Серафимы Дерябиной, между Зоологической и Волгоградской, производится переустройство сетей теплоснабжения, ведутся земляные работы, укладка щебня, монтаж железобетонных лотков. Движение здесь откроем не позднее середины мая", - заявил градоначальник.

Он также заверил, что строительство трамвайной линии идет по графику, а сам проект Орлов держит на личном контроле.

Напомним, что создание новой трамвайной ветки проходит в рамках проекта по повышению транспортной доступности Академического. Новый район возводит крупнейший девелопер региона – АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", которое вместе с жилыми домами обеспечивает ввод социальной и транспортной инфраструктуры.

Церемония закладки первой шпалы трамвайной линии в Академический состоялась в июле 2021 года. Планы по запуску трамвая в новый 8-ой район города назревали давно - именно трамвай должен снизить нагрузку на общественный транспорт и улучшить ситуацию с постоянными пробками. Горожане будут обеспечены комфортным и доступным транспортом, который также является экологически чистым. Муниципальный контракт на строительство трамвайной ветки включает в себя два этапа. В ходе первого трамвай пустят по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на ул. Волгоградской около городской больницы №40. Второй этап предусматривает продление ветки до ул. Татищева. Протяженность линии составит 8 км 801 м. Также мэр Алексей Орлов уже распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории для третьего этапа – согласно планам, линия будет продлена на проспекте Академика Сахарова и улице Амундсена.