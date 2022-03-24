Реализацию проекта "Северный широтный ход" на Ямале отложат на год

Реализацию проекта "Северный широтный ход" в Ямало-Ненецком автономном округе предложено отложить на год.

С соответствующей инициативой во время совещания с членами Кабмина, которое провел президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи, выступил зампред Правительства Марат Хуснуллин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"У нас пока один только проект из Ваших поручений под вопросом ‒ это "Северный широтный ход" в Ямало-Ненецком автономном округе. Его предлагаем, Владимир Владимирович, не прекращать, отложить пока на год, потому что там были концессионные соглашения, которые в этих условиях они вряд ли могут выполнить. Это цифра 50 миллиардов, а средства эти разделить между регионами", - обратился к главе государства Хуснуллин.

Ранее о том, что принято решение перераспределить средства сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. При этом он добавил, что работа над проектом будет продолжена, но необходимо переформатировать проект.

В финансовой модели была заложена существенная часть заемных средств. Однако в текущих экономических условиях привлекать заемное финансирование нецелесообразно. Сейчас стоит задача заменить эти средства другими источниками.