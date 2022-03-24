24 Марта 2022
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Общество Челябинская область
контрольно-счетная палата, конкурс, Юрий Уткин, пермская городская дума (2017) | Фото: дума Перми

Муниципалитеты Челябинской области потеряли 100 млн рублей

Бюджеты в четырех муниципалитетах недополучили 100 млн рублей из-за неэффективного использования имущества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной КСП, из-за пропуска сроков исковой давности, ликвидации или банкротства должников они не могут взыскать 70,6 млн рублей.

Среди основных причин недополучения доходов в КСП назвали отсутствие мер принудительного взыскания задолженности по платежам от использования муниципального имущества и земли, а также занижение выкупной стоимости муниципального имущества и земельных участков, в том числе реализация земли без проведения торгов.

Теги: муниципалитет, КСП, имущество,



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