24 Марта 2022
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Аэропорт Симферополя. (2021) | Фото: Накануне.RU

Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты юга страны до 1 апреля

Росавиация продлила до утра 1 апреля режим ограничения полетов в южные аэропорты страны, такие как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

В ведомстве не указывают, но ограничения были введены 24 февраля в связи с началом военной спецоперации ВС РФ на Украине, которая продолжается до сих пор.

Теги: росавиация, запрет, ограничения, военная спецоперация



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