24 Марта 2022
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Политика За рубежом
Владимир Путин Александр Вучич (2017) | Фото: пресс-служба президента России

Вучич: Решение РФ продавать газ за рубли стало большой проблемой для мира

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение России продавать газ за рубли создаст много проблем.

Он отметил, что 23 марта цена на нефть подскочила до 122 долларов за баррель, а газ подорожал на 25%. Вучич назвал это большой проблемой для всего мира, передает ТАСС.

По словам сербского лидера, в Германии это решение уже назвали причиной для расторжения договоров. Вучич добавил, что многих малых стран это будет невыносимо, некоторые из них не смогут платить за газ в рублях, в том числе Венгрия.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на решение России перевести оплату за поставки газа в рубли. В ФРГ заявили, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции и подогреет дискуссии о бойкоте энергоносителей из РФ.

Власти Японии изучают последствия решения России о переходе к оплате за газ в рублях для недружественных государств, заявил глава японского минфина Сюнъити Судзуки. По его словам, "у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь", пишет Regnum.

Теги: вучич, газ, рубли



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